При каких условиях могут усилить карантин в Казахстане

Каждый регион, руководствуясь собственной эпидситуацией, принимает решение об усилении карантина.

Ранее применялся термин прироста заболеваемости, однако эти данные четко не отражают динамику заболевания, заявила на брифинге в СЦК и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева, передает корреспондент zakon.kz.

В основе применения карантинных мер определяющим явился рост заболеваемости. Ранее применялся термин как прирост заболеваемости порядка 7%, теперь мы видим, что данные критерии четко не отражают динамику заболевания и не являются критерием для ограничительных мер, — заявила Актаева.

На сегодня, по ее словам, предложены другие критерии - как репродуктивный потенциал, а именно число лиц, которые могут быть заражены от 1 инфицированного.

То есть, если он выше чем 1,3% - это говорит о том, что надо усиливать ограничительные меры. Наряду с этим одним из критериев является занятость коек - если занятость более 90%, это также основание для усиления карантина. И совокупный индикатор - если репродуктивный потенциал выше 1,15% и занятость коек боле 70%, надо говорить об усилении карантинных мер, — объяснила и.о. министра.

Она добавила, что каждый регион, руководствуясь собственной эпидситуацией, принимает решение об усилении карантина.

На сегодня 13 регионов уже приняли ограничительные меры. Также сегодня на заседании МВК было принято решение провести ограничительные меры на предстоящие выходные, — заключила Актаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!