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ЕС продлил санкции против России за Крым

Санкции предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки.

Фото : Pixabay18 июня 2020, 18:18

Совет Европейского Союза утвердил продление еще на один год санкций против Российской Федерации, введенных после присоединения Крыма, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма, - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.


Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершался 23 июня.


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