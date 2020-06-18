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Когда в Казахстане начнется вакцинация против гриппа

В первую очередь, вакцинировать будут уязвимые группы.

Фото : grozny-inform.ru18 июня 2020, 18:20

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Казахстана - вице-министр Лязат Актаева рассказала, когда начнется плановая вакцинация против гриппа, передает корреспондент zakon.kz.

Вакцинация против гриппа начнется с 1 октября согласно плану, - отметила Лязат Акаева на брифинге в СЦК.

Она назвала основные группы риска, которые подлежат вакцинации в первую очередь.

Подлежат вакцинации уязвимые группы, часто болеющие дети. Также дети в детских домах, домах инвалидов, контингент и персонал домов престарелых, лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями дыхательных, сердечно-сосудистых систем, медицинские работники, - уточнила вице-министр здравоохранения.


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