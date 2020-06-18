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В Украине ребенка назвали Зеленским

В январе 2013 года закарпатские СМИ писали про трехлетнего мальчика, которому при рождении родители дали имя Янукович.

Фото : vestikavkaza.ru18 июня 2020, 18:26

Новорожденному в Закарпатской области Украины родители дали имя Зеленский, сообщает zakon.kz.

Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория, - говорится в сообщении РИА Новости.

Наиболее распространенными именами среди мальчиков в регионе все же стали Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Среди девочек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.

В январе 2013 года закарпатские СМИ писали про трехлетнего мальчика, которому при рождении родители дали имя Янукович.


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