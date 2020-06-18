В Украине ребенка назвали Зеленским

В январе 2013 года закарпатские СМИ писали про трехлетнего мальчика, которому при рождении родители дали имя Янукович.

Фото : vestikavkaza.ru

Новорожденному в Закарпатской области Украины родители дали имя Зеленский, сообщает zakon.kz. Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория, - говорится в сообщении РИА Новости. Наиболее распространенными именами среди мальчиков в регионе все же стали Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Среди девочек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь. В январе 2013 года закарпатские СМИ писали про трехлетнего мальчика, которому при рождении родители дали имя Янукович.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке