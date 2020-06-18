Жамбылцы желают Елбасы скорейшего выздоровления
Первый Президент с достоинством преодолел немалые трудности.
Фото : ТОО "Казфосфат"18 июня 2020, 18:31
К сожалению, с каждым днем в стране растет число заразившихся коронавирусом. Стало известно, что в их числе оказался и Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, сообщает zakon.kz.
Мукаш Искандиров, герой Труда Казахстана, генеральный директор ТОО "Казфосфат" выразил искренние пожелания Елбасы.
Наш Елбасы заложил крепкий фундамент Независимого Казахстана. Построив сильный Казахстан, Первый Президент с достоинством преодолел немалые трудности. И я уверен, благодаря сильной воле, что и это испытание он пройдет с легкостью. Нурсултан Абишевич – современный политик, Лидер нового типа, несмотря на угрозы пандемии, продолжает вести работу дистанционно. Выражая огромное уважение, от имени 6-ти тысячного коллектива ТОО "КазФосфат" желаю Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления! "Біз біргеміз!", - написал он.
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