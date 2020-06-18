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Роскомнадзор разблокирует Telegram

Решение было принято благодаря готовности мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.

Фото : Pixabay18 июня 2020, 18:33

Роскомнадзор разблокирует социальную сеть Telegram, передает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм, - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято благодаря готовности мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров поддержал предложение разблокировать приложение на территории России. По словам Дурова, его компания никогда не приветствовала проявления экстремизма и терроризма.


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