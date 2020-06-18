Жээнбеков позвонил Назарбаеву
Он пожелал Елбасы скорейшего выздоровления.
Фото : 24.tv18 июня 2020, 18:41
Состоялся телефонный разговор Елбасы с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает zakon.kz.
В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков пожелал Елбасы скорейшего выздоровления и возвращения в самое ближайшее время к повседневной деятельности на благо казахстанского народа. Нурсултан Назарбаев поблагодарил Президента Кыргызской Республики за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между двумя братскими государствами, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.
Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
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