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Жээнбеков позвонил Назарбаеву

Он пожелал Елбасы скорейшего выздоровления.

Фото : 24.tv18 июня 2020, 18:41

Состоялся телефонный разговор Елбасы с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает zakon.kz.

В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков пожелал Елбасы скорейшего выздоровления и возвращения в самое ближайшее время к повседневной деятельности на благо казахстанского народа. Нурсултан Назарбаев поблагодарил Президента Кыргызской Республики за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем укреплении добрососедских отношений между двумя братскими государствами, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.


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