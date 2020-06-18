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Байбек: Знаю о крепком здоровье Елбасы

Назарбаев - это человек с несгибаемым характером, железной волей.

Фото : Акорда18 июня 2020, 18:43

Бауыржан Байбек отметил, что Елбасы всегда вел активный образ жизни, сообщает zakon.kz.

Об этом первый заместитель председателя партии Nur Otan написал на своей странице в Facebook.

Дорогие друзья! Как вы знаете, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал, к сожалению, положительный результат. Теплые слова поддержки Нурсултану Абишевичу уже выразил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Пожелания скорейшего выздоровления в соцсетях также активно выражают казахстанцы со всех регионов нашей страны. Работая под непосредственным руководством Нурсултана Абишевича, в том числе шефом Протокола, я не понаслышке знаю о крепком здоровье Елбасы.Несмотря на очень загруженный график, многочисленные поездки по стране и за рубеж, а также многочасовые перелеты, переговоры и встречи, наш Елбасы всегда вел активный образ жизни, в том числе регулярно занимаясь спортом, - отметил он.

Байбек добавил, что Нурсултан Назарбаев - это человек с несгибаемым характером, железной волей.

Уверен, что он с присущей ему стойкостью и неиссякаемым чувством оптимизма преодолеет и этот недуг. От всего сердца желаю Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления! - заключил он.


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