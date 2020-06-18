Столицу Казахстана вновь затопило
В Нур-султане прошел сильный дождь.
Фото : Скриншот видео18 июня 2020, 19:06
Нур-Султан вновь оказался подтопленным, сообщает zakon.kz.
Буквально на днях, в ночь с 15 на 16 июня, в столице выпало 24 мм осадков при норме в месяц – 37 мм. Что больше половины месячной нормы осадков. И столица в очередной раз оказалась в плену стихии.
Сегодня же, 18 июня, ситуация повторилась. Трехчасовой ливень дал о себе знать "реками" на дорогах.
Впрочем, некоторые подошли с юмором к явлениям природы.
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А в столице, несмотря на дождь и сильный ветер, кто-то катается на доске с канатом от катера. ⠀ Видео: @saidaserzhanova
Другие же просто поделились увиденным.
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