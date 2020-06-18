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Госкомиссия рассмотрела дополнительные меры по поддержке бизнеса

Предусмотрено 41 мероприятие.

Фото : ПМ18 июня 2020, 19:10

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК, сообщает zakon.kz.

Рассмотрены вопросы поддержки бизнеса и подходы по формированию нового экономического курса.

Детально обсуждены итоги систематизации поступивших предложений от представителей бизнеса всех регионов страны по актуальным вопросам.

Дополнительные меры по поддержке бизнеса предусматривают 41 мероприятие и направлены на решение текущих вопросов предпринимательства, включая закупки, казсодержание, лизинг сельхозтехники, возможности по рефинансированию кредитов, продвижение товаров на экспорт и упрощение процедур.

Презентованы подходы к формированию нового экономического курса на среднесрочную перспективу. Рассмотрены основные направления по индустриализации экономики, привлечению инвестиций, наращиванию несырьевого экспорта, качественной цифровизации, развитию инфраструктуры, человеческого капитала и содействия продуктивной занятости.

Глава Правительства поручил госорганам рассмотреть предложенные подходы и вынести на рассмотрение Госкомиссии консолидированную позицию к проекту Стратегического плана.


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