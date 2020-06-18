Всего в стране выздоровели 10 065 человек.

В Казахстане еще 163 человека выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 10,

в городе Шымкент - 12,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 37,

в Западно-Казахстанской области - 24,

в Карагандинской области - 24,

в Восточно-Казахстанской области - 2,

в Атырауской области - 15,

в Кызылординской области - 9,

в Павлодарской области - 5,

в Туркестанской области - 7,

в Северо-Казахстанской области - 6,

в Мангистауской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 10 065 человек от COVID-19.

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