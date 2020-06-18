Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане еще 163 человека выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 10 065 человек.

Фото : zakon.kz18 июня 2020, 19:10

В Казахстане еще 163 человека выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 10,
в городе Шымкент - 12,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 37,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Карагандинской области - 24,
в Восточно-Казахстанской области - 2,
в Атырауской области - 15,
в Кызылординской области - 9,
в Павлодарской области - 5,
в Туркестанской области - 7,
в Северо-Казахстанской области - 6,
в Мангистауской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 10 065 человек от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты