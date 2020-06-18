В Казахстане еще 163 человека выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 10 065 человек.
Фото : zakon.kz18 июня 2020, 19:10
В Казахстане еще 163 человека выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 10,
в городе Шымкент - 12,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 37,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Карагандинской области - 24,
в Восточно-Казахстанской области - 2,
в Атырауской области - 15,
в Кызылординской области - 9,
в Павлодарской области - 5,
в Туркестанской области - 7,
в Северо-Казахстанской области - 6,
в Мангистауской области - 7.
Всего в стране выздоровели – 10 065 человек от COVID-19.
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