Мамин переговорил с Мишустиным

Глава российского правительства передал в адрес Елбасы теплые слова поддержки.

Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной, инвестиционной и других сферах, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19.

Глава российского правительства передал в адрес Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева теплые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

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