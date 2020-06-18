Мамин переговорил с Мишустиным
Глава российского правительства передал в адрес Елбасы теплые слова поддержки.
Фото : ПМ18 июня 2020, 19:15
Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz.
Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной, инвестиционной и других сферах, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19.
Глава российского правительства передал в адрес Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева теплые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
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