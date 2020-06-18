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При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека

Предварительно, стрелок покончил с собой.

Фото : Pixabay18 июня 2020, 19:27

В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Погибли двое взрослых и двое детей. Стрелявший, предположительно, покончил с собой.

На месте работают следователи.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за бытового конфликта.


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