При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Предварительно, стрелок покончил с собой.
Фото : Pixabay18 июня 2020, 19:27
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Погибли двое взрослых и двое детей. Стрелявший, предположительно, покончил с собой.
На месте работают следователи.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за бытового конфликта.
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