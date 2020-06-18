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АО "ЦАТЭК" желает Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления

Он пройдет это испытание с легкостью - коллектив группы компаний.

Фото : 24.kz18 июня 2020, 19:50

В четверг, 18-го мая, стало известно, что у Первого Президента Казахстана-Елбасы Н.А.Назарбаева диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает zakon.kz.

Коллектив группы компаний АО "ЦАТЭК" от всей души желает Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления! Первый Президент Казахстана прошел через немалые трудности, и мы уверены, что Елбасы, благодаря сильной воле, пройдет это испытание с легкостью, - говорится в сообщении.

В свою очередь, предприятия АО "ЦАТЭК" соблюдают все возможные меры для защиты здоровья работников и бесперебойного обеспечения жизнедеятельности производства и населения страны.


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