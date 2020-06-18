Финансовое сообщество Казахстана пожелало скорейшего выздоровления Назарбаеву
"Мы верим, что благодаря крепкому здоровью, неиссякаемой бодрости духа и стойкости характера наш Елбасы преодолеет это испытание" - сообщает ведомство.
Фото : elbasy.kz18 июня 2020, 20:13
Финансовое сообщество Казахстана выразило уверенность в скорейшем выздоровлении Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, передает zakon.kz.
Мы верим, что благодаря крепкому здоровью, неиссякаемой бодрости духа и стойкости характера наш Елбасы преодолеет это испытание, которое коснулось всего мира.
Национальный Банк Казахстана, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциация финансистов Казахстана желают Нурсултану Абишевичу скорейшего выздоровления и новых побед!, - говорится в сообщении.
Сегодня, 18 июня, стало известно, что Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.
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