Ассоциации боевых искусств Казахстана и "Qazaq kuresi" поддержали Елбасы
"Ваш оптимизм, сильная воля и твердый характер всегда пример для молодых спортсменов", - значится в послании.
Ассоциации боевых искусств Казахстана и "Qazaq kuresi" выразили слова поддержки первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.
Уважаемый, Нурсултан Абишевич!
Ассоциация боевых искусств Казахстана и Ассоциация "Qazaq kuresi" желает Вам скорейшего выздоровления! Ваш оптимизм, сильная воля и твердый характер всегда пример для молодых спортсменов. Вы всегда ведёте спортивный образ жизни, призываете людей к занятию спортом, мотивируете и своим примером показываете, что только спорт и движение могут держать человека в тонусе. Желаем Вам крепкого здоровья! Спортивное сообщество Казахстана всегда с Вами!, - говорится в сообщении.
Сегодня, 18 июня, стало известно, что Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.
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