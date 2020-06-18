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Ассоциации боевых искусств Казахстана и "Qazaq kuresi" поддержали Елбасы

"Ваш оптимизм, сильная воля и твердый характер всегда пример для молодых спортсменов", - значится в послании.

Фото : -18 июня 2020, 20:55

Ассоциации боевых искусств Казахстана и "Qazaq kuresi" выразили слова поддержки первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

Уважаемый, Нурсултан Абишевич!

Ассоциация боевых искусств Казахстана и​ Ассоциация "Qazaq kuresi" желает Вам скорейшего​ выздоровления! Ваш оптимизм, сильная воля и твердый характер всегда пример для молодых спортсменов. Вы всегда ведёте спортивный образ жизни, призываете людей к занятию спортом, мотивируете и своим примером показываете, что только спорт и движение могут держать человека в тонусе. Желаем Вам крепкого здоровья! Спортивное сообщество Казахстана всегда с Вами!, - говорится в сообщении.

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.


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