Ассоциации боевых искусств Казахстана и "Qazaq kuresi" поддержали Елбасы

Ассоциации боевых искусств Казахстана и "Qazaq kuresi" выразили слова поддержки первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz.

Ассоциация боевых искусств Казахстана и​ Ассоциация "Qazaq kuresi" желает Вам скорейшего​ выздоровления! Ваш оптимизм, сильная воля и твердый характер всегда пример для молодых спортсменов. Вы всегда ведёте спортивный образ жизни, призываете людей к занятию спортом, мотивируете и своим примером показываете, что только спорт и движение могут держать человека в тонусе. Желаем Вам крепкого здоровья! Спортивное сообщество Казахстана всегда с Вами!, - говорится в сообщении.