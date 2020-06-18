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В Азербайджане продлили карантин до 1 августа

С 21 июня на две недели в семи городах, включая Баку, а также в Апшеронском районе вводятся жесткие ограничения.

Фото : trend.az18 июня 2020, 21:15

Власти Азербайджана приняли решение продлить до 1 августа карантинный режим, введённый из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на trend.az.

Проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране и принято решение продлить особый карантинный режим до 1 августа, - заявила глава МИД страны Лейла Абдуллаева.

Как отмечается, одновременно решением правительства с 21 июня на две недели в семи городах, включая Баку, а также в Апшеронском районе вводятся жесткие ограничения.


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