Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп считает, что Болтон с помощью лживых мемуаров мстит за свое увольнение

Как заявил президент США, большинство заявлений, которые бывший советник ему приписывает, он никогда не делал.

Фото : newsweek.com18 июня 2020, 21:44

Президент США Дональд Трамп считает, что Джон Болтон посредством ложных утверждений в своих мемуарах пытается свести счеты за свое увольнение с должности помощника по нацбезопасности в 2019 году, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Книга Болтона, на которую поступают ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, призванных выставить меня в плохом свете. Большинство из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, я никогда не делал, чистый вымысел. Болтон просто пытается отомстить за свое увольнение, - написал в Twitter Трамп.

В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня.

В книге Болтон, в частности, утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты