Трамп считает, что Болтон с помощью лживых мемуаров мстит за свое увольнение
Как заявил президент США, большинство заявлений, которые бывший советник ему приписывает, он никогда не делал.
Президент США Дональд Трамп считает, что Джон Болтон посредством ложных утверждений в своих мемуарах пытается свести счеты за свое увольнение с должности помощника по нацбезопасности в 2019 году, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Книга Болтона, на которую поступают ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, призванных выставить меня в плохом свете. Большинство из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, я никогда не делал, чистый вымысел. Болтон просто пытается отомстить за свое увольнение, - написал в Twitter Трамп.
В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня.
В книге Болтон, в частности, утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.
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