Коллектив "Астана Оперы" выразили слова поддержки Елбасы

Сотрудники "Астана Оперы" поддержали первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в борьбе с болезнью, передает zakon.kz.

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Решая важные государственные вопросы, Вы всегда уделяли особое внимание духовной сокровищнице нации, что нашло отражение в государственной программе "Рухани жаңғыру". Она дала всплеск творчества, предоставила возможность прославлять искусство Казахстана по всему миру.

Мы гордимся тем, что коллективу театра "Астана Опера" присвоили Государственную премию РК. Это вдохновило нас на новые достижения и подтвердило наш правильный пусть к цели - стать мировым центром культуры и искусства.

Коллектив театра "Астана Опера" желает Вам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья для благополучия нашей страны, - говорится в обращении театра.