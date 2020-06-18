Партия "Nur-Otan" идет по пути обновления

В последних инициативах партии прослеживается принцип "bottom-up" (снизу-вверх), столь необходимый, как в выработке и аккумулировании политических приоритетов среди сторонников партии, так и в учете запросов и ожиданий населения страны в целом.

Инновационная инициатива партии власти "Nur-Otan" ярко иллюстрирует ее готовность к переменам для продвижения интересов казахстанцев во властных структурах и обеспечения их практической реализации. Заявление группы активных граждан Казахстана о создании "Лиги сторонников "Nur-Otan" говорит об укреплении взаимосвязи и, самое главное, взаимовлияния партии и граждан страны. Такого подхода на пост-советском пространстве еще не было. Основная идея именно в том, что своих лидеров – людей, способных не на словах, а на деле сплотить избирателей и партийный истеблишмент и стать парламентским большинством, граждане будут определять еще до выборов. Это большая ответственность, прежде всего самой партии.

В последних инициативах партии прослеживается принцип "bottom-up" (снизу-вверх), столь необходимый, как в выработке и аккумулировании политических приоритетов среди сторонников партии, так и в учете запросов и ожиданий населения страны в целом. На место простому информированию приходит коммуникативный подход с постоянной "обратной связью". Деятельность "Лиги сторонников "Nur-Otan" является важным элементом кооптации в партию зрелых гражданских сил и трансформации в политическую структуру с широкой социальной базой.

Диалог с различными общественно-политическими силами и создание единого фундамента социальных инициатив закладывают основы формирования новой политической культуры и крепкого политического каркаса общества на долгие десятилетия. Инициативы, являясь инновационными по своему содержанию, имеют корни в традициях ранних форм народовластия, одним их которых является институт курултаев казахов.

Помня о традициях и творчески адаптируя их к реалиям сегодняшнего дня, партия "Nur-Otan" трансформируется в серьезную политическую силу, способную определять общественные тренды не только в Казахстане, но и за его пределами. Эта инициатива будет внимательно изучаться и в других странах. В разные периоды истории люди использовали слова "перерождение", "перестройка", "перезагрузка" и другие для обозначения феномена позитивного преображения общественных отношений между людьми и странами. Партия "Nur-Otan" идет по пути обновления и консолидации сторонников социальной справедливости и демократических изменении.

Шерадил Бактыгулов

Политолог, член Консультативно-экспертного совета при Государственной кадровой службе Кыргызской Республики, страновой эксперт проекта "Varieties of Democracy" (Многообразие демократии) Университета Гетеберга (Швеция), внешний эксперт Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики.

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