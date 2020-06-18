В высокогорьях Алматы сохраняется угроза лавин

Запланированы работы по опорожнению моренных озер.

В ДЧС Алматы рассказали о состоянии моренных озер в горах у мегаполиса, передает zakon.kz.

Сегодня, 18 июня, облет выполнялся на вертолете Ми-171 АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК. Результатами аэровизуального обследования состояния высокогорных мореных озер и ледников, по бассейнам рек хребта Иле-Алатау от бассейна реки Аксай до бассейна реки Киши Алматы (включительно) моренных озер поделились специалисты "Казселезащита":

Моренные озера вышли из зимнего режима. Поверхностный сток с моренно-ледниковых озер незначительный. На ледниках абляции (интенсивного таяния) ледников не наблюдается. Большинство озер находятся на минимальных отметках уровня воды. Состояние моренных озер стабильное. На ледниках отмечаются сходы свежих снежных лавин с максимальным объемом до 10 тыс.м3, поэтому альпинистам необходимо знать, в настоящее время - в высокогорье – лавиноопасно, - отметил заместитель начальника ГУ "Казселезащита" Мурат Касенов.

В текущем году превентивные работы по опорожнению моренных озер запланированы на семи наиболее прорывоопасных моренных озерах (в б/р Аксай - №8,9,10, б/р Каргалы - №1, б/р Улкен Алматы – №10, 13 и б/р Киши Алматы – №6). Для этих целей из РБ выделено 39 млн. тенге.

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