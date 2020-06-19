Трудовые коллективы Карагандинской области адресовали теплые слова Елбасы
В письме коллективы особо подчеркивают, что они всегда чувствовали поддержку Елбасы к простым казахстанцам.
Фото : elbasy.kz19 июня 2020, 00:07
От трудовых коллективов Карагандинской области продолжают поступать телеграммы со словами поддержки в адрес Елбасы, передает zakon.kz.
Так, рабочие Карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation и объединения литейных заводов Qaz Carbon направили письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу.
Мы уверенны, что Вы и Ваш сильный дух, и стойкость в очередной раз сумеют доказать и показать свою силу. Мы искренне верим, что из этой битвы Вы выйдете победителем - написали рабочие.
Также в письме коллективы особо подчеркивают, что они всегда чувствовали поддержку Елбасы к простым казахстанцам.
В тяжелые годы Вы всегда были вместе с нами, простыми рабочими, все эти годы мы ощущали и чувствовали Вашу поддержку. Политика и преобразования, которые Вы провели, отразились самым благоприятным образом на нас, гражданах независимого и цветущего Казахстана, - говорится в обращении.
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