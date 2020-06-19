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В Алматинской области нашли предмет, похожий на авиационный боеприпас

Рядом с находкой пасли овец.

Фото : Кадр из видео19 июня 2020, 00:10

Поблизости поселка Капал в Алматинской области нашли предмет, похожий на авиационный боеприпас, передает zakon.kz.

Автор находки сообщил, что обнаружил предмет на горе Зауре, где поблизости пасут овец.

Судя по видео, на "боевой части" авиационный ракеты, имеется дистанционный взрыватель, похожий на АТK-ЭБ, со стертым серийным номером.

Видео предоставлено @kris_p_tdk.


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