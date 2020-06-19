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КНДР начала ввод войск в демилитаризованную зону

На постах, расположенных на ранее демилитаризованной территории возле границы с Южной Кореей, заметили северокорейских военных.

Фото : Yonhap19 июня 2020, 00:31

Войска Северной Кореи начали занимать позиции в демилитаризованной зону на границе с Южной Кореей, передает zakon.kz со ссылкой на Yonhap.

На ранее пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных. Как отмечает издание, у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов, некоторые из них перестали действовать после подписания межкорейского мирного договора в 2018 году.

Около сотни северокорейских военных были замечены в приграничном городе Кэсон после того, как там взорвали узел связи.

16 июня, Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.


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