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США не будут разрабатывать ядерное гиперзвуковое оружие

Пентагон намерены сосредоточиться на разработке более передовых технологий в сфере неядерных вооружений.

Фото : Pixabay19 июня 2020, 01:16

США не планируют создавать гиперзвуковое оружие, оснащенное ядерными боеголовками, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Наши противники создают системы, которые задуманы таким образом, что они могут быть одновременно как ядерными, так и неядерными, - заявил заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл.

Мы рассматриваем создание только неядерных систем, мы рассматриваем это как тактическое оружие, и мы пытаемся добиться более передовых технологий в сфере неядерных вооружений, - добавил Уайт.

Ранее Трамп заявил, что США создают самую быструю ракету в мире. Гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тысячи км со скоростью в 17 раз больше, чем все ныне существующие.


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