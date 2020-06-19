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В ВКО погибли два шахтера во время взрывных работ

Еще один работник доставлен в больницу.

Фото : Pixabay19 июня 2020, 01:23

В ВКО во время взрывных работ погибли два шахтера, еще один доставлен в больницу, передает zakon.kz.

Согласно информации AstanaTV, здоровью 34-летнего шахтера ничего не угрожает. У обоих погибших мужчин остались маленькие дети

Руководство "KAZ Minerals" обещает оказать финансовую помощь семьям погибших.

Доподлинно неизвестно, что произошло. Предварительно в данное время проводились буровзрывные работы. Погибло 2 человека, еще один наш сотрудник пострадал, в настоящее время создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины, подробности данного случая. Потому что именно, что произошло и как произошло доподлинно неизвестно, - заявил глава департамента корпоративных связей группы "KAZ Minerals".


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