National Interest опубликовал статью Путина об истории Второй мировой войны

В материале президент России призвал сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений.

Сторонники пересмотра обстоятельств начала Второй мировой войны подрывают основы всего устройства нынешней Европы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке, в пятницу на сайте Кремля и в "Российской газете" будет выложена версия на русском языке.

К сожалению, это показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение поствоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности государств, ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту лживую резолюцию, - пишет Путин.

Путин поясняет, что имеет в виду принятую Европарламентом 19 сентября минувшего года резолюцию, авторы и сторонники которой фактически пытаются поставить знак равенства между СССР и нацистской Германией.

Те, кто намеренно ставит этот [послевоенный] консенсус под вопрос, подрывают сами основы всей послевоенной Европы, - указал президент России.

Создание современной системы международный отношений - один из наиболее важных итогов Второй мировой войны. Даже самые непреодолимые разногласия - геополитические, идеологические, экономические - не лишают нас возможности искать формы мирного существования и взаимодействия, если к этому есть желание, - говорится в статье.

Россия призывает все страны ускорить процесс рассекречивания архивов, относящихся к предвоенному и военному периодам, и готова к широкому международному сотрудничеству в этой области, заявил президент РФ.

Он отметил, что ряд стран "предпочитают предать забвению соглашения, на которых стоят подписи нацистов и западных политиков, не говоря уже о том, чтобы дать юридическую или политическую оценку такого рода сотрудничеству, включая и молчаливое согласие - или даже прямое сообщничество - некоторых европейских политиков в варварских планах нацистов".

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