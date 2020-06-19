В США скончался сын Никиты Хрущева

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где впоследствии и остался жить.

Скончался сын Первого экс-секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Смерть сына лидера СССР подтвердил друг умершего Марк Гаррисон.

"Он умер. Простите, не могу сказать вам больше сейчас - это трагическая ситуация, - сказал Гаррисон". Экс-дипломат уточнил, что Хрущева не стало 18 июня.

Сергей Хрущев стал известен как ученый и публицист. Являлся доктором технических наук и героем Социалистического Труда. В СССР занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где впоследствии и остался жить. Имел российское и американское гражданство.

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