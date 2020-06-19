Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США скончался сын Никиты Хрущева

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где впоследствии и остался жить.

Фото : vesti.ua19 июня 2020, 06:06

Скончался сын Первого экс-секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Смерть сына лидера СССР подтвердил друг умершего Марк Гаррисон.

"Он умер. Простите, не могу сказать вам больше сейчас - это трагическая ситуация, - сказал Гаррисон". Экс-дипломат уточнил, что Хрущева не стало 18 июня.

Сергей Хрущев стал известен как ученый и публицист. Являлся доктором технических наук и героем Социалистического Труда. В СССР занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В 1991 году он был приглашен в университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где впоследствии и остался жить. Имел российское и американское гражданство.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты