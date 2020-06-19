Должности в реабилитационный центр продавали в Туркестанской области

Соискатели остались и без работы, и без денег.

Две женщины продавали должности в медицинское учреждение в Туркестанской области. Рассказывая о "высокопоставленных покровителях" они собирали с доверчивых сельчан деньги. Но закончилось все заявлениями в полицию, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Жертвами мошенниц стали более 60 человек. Люди влезали в долги, чтобы получить работу в будущем реабилитационном центре для детей-инвалидов в селе Атакент Мактааральского района.

Когда новость о строящемся учреждении только появилась, разошлась по округе быстро. Администрация, по словам жителей, уверяла, что центр получит статус государственного учреждения. К директору выстроилась очередь из желающих там работать. Но за рабочее место требовалось заплатить.

Мы с женой спросили, как попасть на работу. Она говорит, должность воспитательницы стоит 600 тысяч. Мы даже проверили, и правда в Мырзакенте центр открывался. Убедились и отнесли ей домой 600 тысяч, - рассказывает Мухтар Оспанов.

Начальница центра и ее заместительница не отказывали никому. Люди уверяют, что должность охранника стоила 350 тысяч, няни – 400, разнорабочий, повар и шофер – по 500-600 тысяч. Якобы самое дорогое место организатора – 700 тысяч тенге. Люди платили.

Вскоре в райцентре женщины и правда арендовали здание якобы для открытия филиала. Некоторых людей взяли на работу. Кому-то поручили искать детей-инвалидов. Других отправили готовить здание к приему пациентов.

Мы здесь проработали два месяца. Сделали внутри полный ремонт, постель шили. 60-70 человек работало с января по март. Они всех рабочих убедили, что центр скоро откроется, - говорит Айсулу Куракбайкызы.

До карантина центр реабилитации в Атакенте проработал около полугода. Но и туда, как говорят обманутые люди, принимали за деньги, а потом не платили зарплату. Впрочем, как и аренду за оба здания.

Люди остались без работы и без денег. По их словам, владельцы теперь выясняют между собой, кто брал деньги, и кто будет их возвращать.

В районной полиции подтвердили, заявления от обманутых начали поступать в феврале и идут до сих пор. Дело расследуют по статье "Мошенничество". Подозреваемых трое.

У каждой была своя роль. Одна женщина была организатором, еще две – исполнительницами. Они находили клиентов и получали за это свою часть денег. Например, приносил 500 тысяч – 30-40 оставляли себе, а остальное отдавали организатору, - комментирует зам. начальника отдела полиции Мактааральского района Нурсултан Ашимов.

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