Трамп заговорил о полном разрыве отношений с Китаем

Об этом американский президент написал в Twitter.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что при определенных условиях его страна может полностью разорвать отношения с Китаем, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в Twitter Дональд Трамп.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Как написал Трамп, "Не вина посла Лайтхайзера (вчера в Комитете) в том, что, возможно, я неясно выразился, но США, безусловно, политический вариант, в котором при разных условиях, возможен полный разрыв с Китаем. Спасибо!".

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушение прав уйгуров.

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