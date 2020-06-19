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Трамп заговорил о полном разрыве отношений с Китаем

Об этом американский президент написал в Twitter.

Фото : Head Topics19 июня 2020, 07:05

Президент США Дональд Трамп не исключил, что при определенных условиях его страна может полностью разорвать отношения с Китаем, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в Twitter Дональд Трамп.

Как написал Трамп, "Не вина посла Лайтхайзера (вчера в Комитете) в том, что, возможно, я неясно выразился, но США, безусловно, политический вариант, в котором при разных условиях, возможен полный разрыв с Китаем. Спасибо!".

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушение прав уйгуров.


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