Ильин и Баландин обратились к Елбасы

Илья записал видеообращение в Instagram, а Дмитрий обратился к Первому президенту через Facebook.

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин и олимпийский чемпион - 2016 по плаванию Дмитрий Баландин обратились к Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.

Илья записал видеообращение в Instagram, а Дмитрий обратился к Первому президенту через Facebook.

Нурсултан Абишевич, я желаю Вам скорейшего выздоровления. Я с вами! – сказал Илья Ильин в видеобращении.

Он отметил, что записал ролик сразу после того, как у знал о болезни Елбасы и пожелал ему крепкого здоровья.

Нурсултан Абишевич, мы желаем вам крепкого здоровья! Как можно скорее победить эту болезнь! Мы с вами!! – заверил Первого Президента Дмитрий.

18 июня стало известно, что у Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус и он ушел на самоизоляцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Елбасы.

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