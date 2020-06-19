Ильин и Баландин обратились к Елбасы
Илья записал видеообращение в Instagram, а Дмитрий обратился к Первому президенту через Facebook.
Фото : Соцсети19 июня 2020, 07:57
Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин и олимпийский чемпион - 2016 по плаванию Дмитрий Баландин обратились к Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.
Илья записал видеообращение в Instagram, а Дмитрий обратился к Первому президенту через Facebook.
Нурсултан Абишевич, я желаю Вам скорейшего выздоровления. Я с вами! – сказал Илья Ильин в видеобращении.
Он отметил, что записал ролик сразу после того, как у знал о болезни Елбасы и пожелал ему крепкого здоровья.
Нурсултан Абишевич, мы желаем вам крепкого здоровья! Как можно скорее победить эту болезнь! Мы с вами!! – заверил Первого Президента Дмитрий.
18 июня стало известно, что у Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус и он ушел на самоизоляцию.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Елбасы.
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