За сутки в Казахстане выявили 474 зараженных COVID-19
Темп прироста составил - 3,0 % среди симптомных носителей.
На 18 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 474 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Темп прироста составил - 3,0 % среди симптомных носителей, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
из них:
Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%),
Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%),
Акмолинская область - 20 (8,3%),
Туркестанская область - 32 (6,6%),
Жамбылская область - 29 (5,5%),
Актюбинская область - 27 (4,8%),
Костанайская область - 11 (4,5 %),
Карагандинская область - 57 (3,4%),
Нур-Султан - 103 (3,4 %),
Шымкент - 37 (3,1%),
Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%),
Кызылординская область - 11 (2,1%),
Алматинская область - 9 (1,7%),
Алматы - 41 (1,3%),
Атырауская область - 17 (1,2 %),
Мангыстауская область - 5 (1,2%),
Всего в стране подтверждено 16351 случаев, из них:
в городе Алматы - 3258,
в городе Нур-Султан - 3113,
в Карагандинской области - 1718,
в Атырауской области - 1379,
в городе Шымкент - 1222,
в Западно-Казахстанской области - 1069,
в Актюбинской области - 588,
в Алматинской области - 554,
в Жамбылской области - 553,
в Кызылординской области - 533,
в Туркестанской области - 519,
в Павлодарской области - 437,
в Мангыстауской области -409,
в Восточно-Казахстанской области - 333,
в Акмолинской области - 262,
в Костанайской области - 258,
в Северо-Казахстанской области - 146.
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