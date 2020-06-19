За сутки в Казахстане выявили 474 зараженных COVID-19

Темп прироста составил - 3,0 % среди симптомных носителей.

На 18 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 474 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Темп прироста составил - 3,0 % среди симптомных носителей, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

из них:

Восточно-Казахстанская область - 35 (11,7%),

Северо-Казахстанская область - 12 (9,0%),

Акмолинская область - 20 (8,3%),

Туркестанская область - 32 (6,6%),

Жамбылская область - 29 (5,5%),

Актюбинская область - 27 (4,8%),

Костанайская область - 11 (4,5 %),

Карагандинская область - 57 (3,4%),

Нур-Султан - 103 (3,4 %),

Шымкент - 37 (3,1%),

Западно-Казахстанская область - 28 (2,7%),

Кызылординская область - 11 (2,1%),

Алматинская область - 9 (1,7%),

Алматы - 41 (1,3%),

Атырауская область - 17 (1,2 %),

Мангыстауская область - 5 (1,2%),

Всего в стране подтверждено 16351 случаев, из них:

в городе Алматы - 3258,

в городе Нур-Султан - 3113,

в Карагандинской области - 1718,

в Атырауской области - 1379,

в городе Шымкент - 1222,

в Западно-Казахстанской области - 1069,

в Актюбинской области - 588,

в Алматинской области - 554,

в Жамбылской области - 553,

в Кызылординской области - 533,

в Туркестанской области - 519,

в Павлодарской области - 437,

в Мангыстауской области -409,

в Восточно-Казахстанской области - 333,

в Акмолинской области - 262,

в Костанайской области - 258,

в Северо-Казахстанской области - 146.

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!