778 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 7609 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 18 июня 2020 года зарегистрировано 778 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

из них:

Акмолинская область - 28,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 51,

Атырауская область - 82,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 66,

Кызылординская область - 29,

Карагандинская область - 96,

Костанайская область - 25,

Мангыстауская область - 29,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 41,

город Нур-Султан - 97,

город Алматы - 62,

город Шымкент – 72.

"Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 7609 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19", - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Акмолинская область – 148,

Актюбинская область - 265,

Алматинская область - 505,

Атырауская область - 821,

Восточно-Казахстанская область - 242,

Жамбылская область - 146,

Западно-Казахстанская область - 472,

Кызылординская область - 200,

Карагандинская область - 1137,

Костанайская область - 104,

Мангыстауская область - 242,

Северо-Казахстанская область - 169,

Туркестанская область - 356,

Павлодарская область - 72,

город Нур-Султан - 939,

город Алматы - 1040,

город Шымкент - 751.

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