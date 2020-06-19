778 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 7609 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 18 июня 2020 года зарегистрировано 778 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
из них:
Акмолинская область - 28,
Актюбинская область - 35,
Алматинская область - 51,
Атырауская область - 82,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 66,
Кызылординская область - 29,
Карагандинская область - 96,
Костанайская область - 25,
Мангыстауская область - 29,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 41,
город Нур-Султан - 97,
город Алматы - 62,
город Шымкент – 72.
"Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 7609 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19", - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Акмолинская область – 148,
Актюбинская область - 265,
Алматинская область - 505,
Атырауская область - 821,
Восточно-Казахстанская область - 242,
Жамбылская область - 146,
Западно-Казахстанская область - 472,
Кызылординская область - 200,
Карагандинская область - 1137,
Костанайская область - 104,
Мангыстауская область - 242,
Северо-Казахстанская область - 169,
Туркестанская область - 356,
Павлодарская область - 72,
город Нур-Султан - 939,
город Алматы - 1040,
город Шымкент - 751.
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