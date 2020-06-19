Казахстан потерял 8 позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности

Эксперты считают, что дальше будет хуже.

Казахстан потерял восемь позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Международный институт управленческого развития опубликовал новые данные. Эксперты считают, что дальше будет хуже.

Ухудшили показатели падение цен на нефть и высокий уровень безработицы по итогам прошлого года. По мнению экономиста Меруерт Махмутовой, с учетом ситуации с пандемией коронавируса, Казахстан вскоре может серьезно сдать позиции.

По ее словам, результат рейтинга основывается на данных прошлого года. Статистически они были неплохие, экономика росла. Текущие потери позиции с 34 на 42 место еще реально не отражает текущее состояние экономики. Меруерт Махмутова считает, что мы откатимся в конец списка.

В ТОП - 10 попали Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды и другие. А вот ближайших соседей - Россию и Украину нашей стране все же удалось несколько опередить. Они заняли пятидесятое и пятьдесят пятое места соответственно. Всего в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик представлены 63 страны.

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