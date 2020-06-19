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Министры образования, сельского хозяйства и экологии больше не на самоизоляции

У них отрицательные тесты на коронавирус.

Фото : Facebook Askhat Aimagambetov19 июня 2020, 09:12

В связи с тем, что повторные тесты на коронавирус дали отрицательный результат, три министра Казахстана вышли из самоизоляции, передает zakon.kz.

Находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сдали повторные контрольные тесты на коронавирус. У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19.

Теперь министры продолжат работу по графику в штатном режиме, сообщил советник-пресс-секретарь премьер-министра РК Садык Акижанов

Сейчас все совещания и заседания Правительства проходят в селекторном режиме.

В здании Правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы.


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