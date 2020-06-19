Почти 24 тыс. больных коронавирусом зарегистрировано в Казахстане

Продолжают лечение 13 716 больных. Выписаны с выздоровлением – 10 139 больных, умерло – 105 больных.

Почти 24 тыс. больных с коронавирусной инфекцией зарегистрировано на сегодняшний день в Казахстане, сообщила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане зарегистрировано 23 960 больных с коронавирусом, из них 16 351 – симптомных и 7 609 бессимптомных. Продолжают лечение 13 716 больных. Выписаны с выздоровлением – 10 139 больных, умерло – 105 больных, — сказала Актаева.

​Всего, по ее словам, в стране с марта месяца проведено 1 271 471 тестов на коронавирус.

На 1 случай КВИ в Казахстане приходится 78 тестов на одного больного, что выше уровня России, США, Италии, Канады, Австрии, количество тестов на 100 тыс. населения составляет 6 824, — уточнила и.о. министра.

Она добавила, что в настоящее время тестирование проводится по эпидемиологическим показаниям, с профилактической целью и в рамках эпиднадзора.

На заседании напомнили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача лабораторному обследованию подлежат ряд категорий граждан.

Обследованию подлежат больные и вирусоносители, больные ОРВИ, гриппом, пневмониями, лица, контактные с больными, лица, госпитализируемые в стационары и медико- социальные учреждения, медработники, призывники, лица, въезжающие на территорию Казахстана, — отметила Актаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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