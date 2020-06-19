В Казахстане есть активные природные очаги особо опасных инфекций

С начала года подтверждены 3 случая заболевания Конго - Крымской геморрагической лихорадкой.

И.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева на заседании правительства рассказала об общей эпидемиологической ситуации в целом по стране, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости, за исключением коронавирусной инфекции, в целом по Республике Казахстан остается стабильной.

Проводится мониторинг по 64 инфекционным заболеваниям, по итогам 5 месяцев снижена заболеваемость по 49 инфекциям, - сказала Актаева.

По ее словам, в текущем году не зарегистрированы заболевания людей чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, дифтерией, столбняком, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение заболеваемости сальмонеллезом (в 2,1 раза), корью (в 2,8 раз), гнойным менингитом (в 3,5 раз), серозным менингитом (в 3,9 раз), туберкулезом (на 20%). Отмечен рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А (в 1,8 раз), ботулизмом (в 3 раза), скарлатиной в 4,3 раза.

Вместе с тем, на территории Казахстана имеются активные природные очаги особо опасных инфекций - чумы, туляремии, геморрагических лихорадок (ККГЛ, ГЛПС), сибирской язвы и других зоонозных инфекций. В целях профилактики заболеваний чумой и другими природно-очаговыми инфекциями проводятся профилактические мероприятия. За 5 месяцев текущего года противочумными организациями обследовано с лабораторным исследованием 223,1 тысяч кв км и 4 млн. эктопаразитов и грызунов, выделено 14 возбудителя чумы, что свидетельствует о циркуляции возбудителя, - подчеркнула она.

При этом противочумными станциями создана защитная зона вокруг 21 населенного пункта, проведена поселковая дератизация (363 тысяч кв м), поселковая дезинсекция (269 тысяч кв м), вакцинировано против чумы более 50 тысяч человек.

По состоянию на 12 июня текущего года лабораторно и подтверждены 3 случая заболевания Конго - Крымской геморрагической лихорадкой, в том числе два среди населения Туркестанской и один Жамбылской областей (за аналогичный период 2019 года 6 подтвержденных случаев, в том числе один случай с летальным исходом в Туркестанской области). В целях профилактики ККГЛ санитарно-эпидемиологической службой создана санитарно-защитная зона вокруг 313 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов, - сообщила предсатвитель Минздрава.

Актаева добавила, что местными исполнительными органами в неблагополучных по ККГЛ зоне против клещей обработано 5,8 голов скота (план - 6,7), 362 тыс. скотопомещений в 1001 населенном пункте, созданы буферные зоны площадью 19,8 кв км.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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