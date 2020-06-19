В Казахстане выросло число отказов от прививок

За первый квартал 2020 года в стране было 1 423 отказа от профилактических прививок. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечен прирост на 13%.

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Казахстана - вице-министр Лязат Актаева рассказала о работе по вакцинации населения, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, за пять месяцев 2020 года вакцинацию получили 1 411 647 человек, охват составил 92% от числа подлежащих, что связано с приостановлением проведения плановых профилактических прививок в период ЧП. Однако в настоящее время плановая вакцинация возобновлена, в том числе детей.

За первый квартал 2020 года в республике учтено 1 423 отказа от профилактических прививок, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечен прирост на 13%. При этом снизилось число привитых от числа отказавшихся в два раза - с 725 до 309. Причины отказов: личные убеждения - 52,9% от общего количества, религиозные соображения - 29%, недоверие к вакцине - 11,2%, негативная информация в СМИ - 6,4%. Привито из числа отказавшихся 309 человек, - сообщила Лязат Актаева на заседании правительства.

При этом она отметила, что за пять месяцев 2020 года, благодаря проведенной дополнительной вакцинации, достигнуто снижение заболеваемости корью в 2,8 раза.

В целях снижения заболеваемости корью проведена дополнительная вакцинация детей в возрасте 9-10 месяцев. Привито более 260 тысяч детей. Это позволило снизить заболеваемость в данной возрастной группе в 2,5 раза. Кроме того, учитывая, что среди заболевших взрослых более 55% приходится на возрастную группу 20-29 лет, проведена дополнительная вакцинация против кори данной возрастной группы, привито 1 759 459 человек, - добавила вице-министр.

Также в стране отмечается положительная динамика снижения уровня заболеваемости менингитом. Показатель среднего многолетнего уровня заболеваемости менингококковой инфекцией составляет 2,1 на 100 тысяч населения, при этом в настоящее время уровень заболеваемости в Казахстане составляет 0,15 на 100 тысяч населения, что в 14 раз ниже порогового уровня за истекший период года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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