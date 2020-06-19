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Актюбинский полицейский "допрашивал" вымышленных свидетелей

Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы.

Фото : newsarmenia.am19 июня 2020, 09:37

Актюбинский дознаватель городского отдела полиции к расследованиям подходил с фантазией, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", он заполнял протоколы допроса от имени вымышленных свидетелей. А еще "терял" уголовные дела. К примеру, канули в Лету материалы о краже в магазине бытовой техники и оскорблении прокурора. Несуществующий свидетель появился в деле о краже труб у садоводческого коллектива.

Суд приговорил старшего лейтенанта к трем годам ограничения свободы. За халатность и фальсификацию документов.

Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, осужденный привлечен к принудительному труду по 100 часов ежегодно и лишен специального звания "старшего лейтенанта полиции", - отметила Анар Айтжанова, руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда.


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