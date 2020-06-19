Мирзиеев Елбасы: Готов быть рядом с вами

Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с вами.

Фото : Акорда

В адрес Первого Президента Казахстана от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева поступила телеграмма, сообщает zakon.kz.



Шавкат Мирзиеев с большой тревогой и беспокойством воспринял весть о заболевании Елбасы коронавирусом. Хочу вновь искренне выразить вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем, свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с вами в эту сложную пору. Уверен, что вы в скорое время, несомненно, победите этот вирус и пойдете на поправку. Дорогой Нурсултан Абишевич, прошу от Всемогущего Аллаха ниспослать вам крепкого здоровья, сил, долгих лет и новых успехов. Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с вами, - говорится в телеграмме.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке