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Мирзиеев Елбасы: Готов быть рядом с вами

Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с вами.

Фото : Акорда19 июня 2020, 09:45

В адрес Первого Президента Казахстана от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева поступила телеграмма, сообщает zakon.kz.

Шавкат Мирзиеев с большой тревогой и беспокойством воспринял весть о заболевании Елбасы коронавирусом.

Хочу вновь искренне выразить вам, моему дорогому брату, которого мы безмерно уважаем, свою готовность всесторонне поддержать и быть рядом с вами в эту сложную пору. Уверен, что вы в скорое время, несомненно, победите этот вирус и пойдете на поправку. Дорогой Нурсултан Абишевич, прошу от Всемогущего Аллаха ниспослать вам крепкого здоровья, сил, долгих лет и новых успехов. Надеюсь, что мне посчастливится в скорое время увидеться с вами, - говорится в телеграмме.


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