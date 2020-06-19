Четыре новых предприятия по производству медицинских масок появятся в Казахстане

Ввод новых проектов и увеличение объемов производства действующих предприятий обеспечат выпуск масок до 1,1 млн штук в сутки.

Для обеспечения внутреннего рынка будет продолжена работа по увеличению производства средств индивидуальной защиты совместно с запуском новых предприятий, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

В целях обеспечения внутреннего рынка средствами индивидуальной защиты мы продолжаем увеличивать производственные мощности по выпуску продукции собственного производства. По данным Министерства здравоохранения потребность в масках на 6 месяцев составит 111,2 млн штук. На сегодняшний день мощность девяти отечественных предприятий позволяет производить 490 тыс. штук медицинских масок в сутки. Для увеличения объемов производства планируется до конца текущего года запуск еще 4 новых предприятий. Ввод данных проектов и увеличение объемов производства действующих предприятий обеспечат выпуск масок до 1,1 млн штук в сутки, — сообщил министр.

Помимо этого, по его словам, для обеспечения населения необходимым количеством масок планируется за счет швейных предприятий увеличить объемы производства многоразовых, профилактических, защитных масок до 800 тыс. штук в сутки.

Министр заверил, что местные исполнительные органы уже начали работу со швейными предприятиями по созданию резерва многоразовых масок, а также планируется увеличивать производство других средств индивидуальной защиты.

Потребность в медицинских перчатках составит 83,7 млн пар перчаток. В настоящее время два предприятия производят 330 тыс. пар перчаток в сутки, в дальнейшем мы планируем увеличить объем производства до 460 тыс. пар в сутки, — доложили на заседании правительства.

Глава МИИР также сообщил, что на ближайшие 6 месяцев потребность в защитных костюмах составит 1,3 млн штук.

Для увеличения объемов производства мы планируем до конца текущего года запустить 3 новых предприятия. Также мы планируем увеличить объемы производства действующих предприятий. Все эти меры позволят довести объем производства защитных костюмов до 800 тыс. штук в месяц, — отметил Атамкулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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