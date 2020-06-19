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Тараканы атаковали район в Алматы

С проблемой жители борются уже год.

Фото : dezstancya.ru19 июня 2020, 10:05

На нашествие тараканов жалуются жители алматинского микрорайона. Крупные усатые насекомые появились в квартирах год назад, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", страдают жильцы от первых до верхних этажей. Паразиты до того ищут близости, что люди на ночь вынуждены затыкать себе уши ватой.

Средства для уничтожения тараканов Дана Кудайбергенова закупает каждый месяц. Перепробовала все гели и пасты, но ничего не помогает.

Когда в ванную захожу, бегают вот такие тараканы. Приличные. И они разбегаются по углам. У меня вот здесь подвальные щели есть, и они бегут туда, по-моему. Я опасаюсь, потому что однажды у меня был случай, мне в ухо залез тараканчик, - отметила Дана Кудайбергенова.

В страхе живет и пенсионерка Александра Волкова. И если раньше в день появлялась парочка тараканов, то сейчас насекомые заполонили квартиру.

Чувствуют себя здесь, как дома, - говорит женщина.

С проблемой жители микрорайона Кулагер борются уже год. Обращались и в обслуживающую компанию, и в акимат. Но дезинфекцию в домах так и не провели.

У них будет профилактика. Мы начинаем. Так как был карантин, мы же виноваты. Что все было закрыто. В понедельник будем травить, - ответила Сабина Досанова, заместитель директора ТОО "ТАУ КӨМЕК".

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