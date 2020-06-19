На 50% вырос объем использования мобильного интернет-трафика в сети Tele2/Altel

Данный показатель демонстрирует, что и оператор, и его абоненты идут в ногу с мировыми тенденциями.

За три весенних месяца 2020 года в сети Tele2/Altel зафиксированы рекордные цифры по объему потребления мобильного интернет-трафика. В совокупности за период с 1 марта по 31 мая абоненты оператора использовали объем в 420 петабайт. Если сравнить с 2019 годом, то этот показатель был всего 286 петабайт. Таким образом, прирост составил почти 50%, сообщает zakon.kz.

Данный показатель демонстрирует, что и оператор, и его абоненты идут в ногу с мировыми тенденциями. Согласно данным отчета о состоянии цифровой сферы Digital 2020, который каждый год готовят международные агентства We Are Social и Hootsuite общемировой показатель потребления мобильного интернет-трафика значительно вырос. Исследование показывает, что среднестатистический пользователь каждый день проводит в интернете 6 часов 43 минуты, что соответствует более 100 дням в год.

Последние годы мы видим постоянный прирост потребления мобильного интернет-трафика в нашей сети. Это объясняется рядом факторов. Таких как большая "виртуализация" жизни, возможность получения множества услуг онлайн, работа оператора над качеством и скоростью передачи данных, за счет улучшения и расширения сети, а также внедрения инновационных решений, — прокомментировал заместитель технического директора Tele2/Altel Болатбек Толкунов.

В компании прогнозируют продолжение данной тенденции, благодаря росту потребности существующих абонентов в интернет-пространстве и реализации программы "250+". Данная программа поспособствует расширению географии присутствия оператора даже в отдаленных населенных пунктах страны.

Кроме того, большое значение оператор придает получению релевантных данных о качестве и скорости работы мобильного интернета — сведения необходимы для непрерывной работы над улучшением этих показателей. Такие проект ведутся совместно с АО "Казахтелеком".

Архитектура сервисов – "speedtest" реализована таким образом, что во время замера сервис предлагает один из доступных speedtest-серверов в указанном регионе. Среднее значение на данном сервере является результатом всех замеров и публикуются эти данные не учитывая специфику сетевой инфраструктуры, — рассказал главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов, — понимая этот факт, мы реализовываем проект по разворачиванию серверов speedtest в 17 областях по Казахстану. Такой подход обеспечит демонстрацию реальной скорости на сегменте сетевого доступа в том или ином регионе страны от абонента до ресурса speedtest-сервера. Таким образом, мы получим транспарентные данные о качестве сетей доступа в том числе и мобильных операторов. Именно после разворачивания такой архитектуры можно говорить о правильности замеров скорости доступа к сети в Казахстане. Это один из механизмов демонстрации эффективности и прозрачности работы сетевых ресурсов в конкретном регионе.

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