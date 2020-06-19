Модульную клинику для больных КВИ построят в Атырауской области

Власти региона ведут переговоры с подрядными организациями.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на заседании правительства заявил о необходимости строительства в области модульной клиники для лечения заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

По ситуации на Тенгизе. Было выявлено 1039 человек, заболевших коронавирусом, мы нашли 36 очагов. На сегодняшний день в Тенгизе в 94 вахтовых городках проживает 14 тысяч человек и по одной демобилизации - 19 403 человека, по второй демобилизации 7 687 человек было выведено. На сегодняшний день в Тенгизе созданы все условия по вахтовой сезонной работе. И на сегодняшний день ситуация на Тенгизе стабилизировалась, прирост составил 1,8%, - сказал Досмухамбетов.

При этом он добавил, что в регионе имеется 595 инфекционных стационаров. Это, например, в Атырау на 180 мест, в Тенгизе 315 и Махамбете было обеспечено еще 100 койко-мест.

И там лечатся наши больные, составляет 75 мест. В Тенгизе на 315 мест и там лечатся 147 больных. Есть множество производств в нашем регионе, где-то 35 тысяч человек работают по вахтовому методу. Учитывая вышесказанное, на территории нашей области, есть необходимость постройки модульной клиники. До этого мы как раз докладывали. Мы с подрядными компаниями сейчас проводим переговоры и в конце августа мы думаем закончим постройку модульной клиники, - сообщил глава области.

Также он добавил, что идет увеличение количества бессимптомных больных.

Их количество 624 человека. Также те больные, которые не имеют возможности самоизолироваться за последние две недели, они увеличились с 31 до 200 человек. И в этой связи мы даем как карантинные стационары, номера в наших гостиницах и в общежитиях. По области есть 13 провизорных стационаров, там лечатся ОРВИ, пневмония, КВИ, то есть таких больных составляет сейчас 151 человек. Они лечатся в 13 провизорных стационарах. В Атырауской областной второй больнице 6 человек подключены к ИВЛ. В области есть 111 ИВЛ-аппаратов, из них 13 мы закупили, благодаря спонсорам. То есть в области все защитные инструменты достаточны, - заверил аким.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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