Аграрии и бизнеcмены Жетысу желают скорейшего выздоровления Елбасы

Мы уверены, что он справится с этим вирусом.

Жители Алматинской области выступают со словами поддержки в адрес Первого Президента РК - Елбасы Нурсулатана Назарбаева. Среди них земледельцы и предприниматели региона, передает zakon.kz

По словам руководителя крестьянского хозяйства "КТ - Хильниченко", из Ескельдинского района, для него Елбасы не просто руководитель с большой буквы, но и замечательный человек.

Миллионы казахстанцев сегодня узнали новость о том, что основатель нашего государства, Лидер нации Н.А.Назарбаев заражен коронавирусом и ни один из них не остался равнодушным. Нурсултан Назарбаев масштабная личность для нашей страны, который сумел вывести Казахстан на высокий международный уровень. И хочу пожелать нашему Лидеру Нации скорейшего выздоровления. Мы уверены, что он справится с этим вирусом, - сказал он.

Желает скорейшего выздоровления Елбасы и руководитель крестьянского хозяйства Калибек Алпысбаев из Коксуского района.

Мы не сомневаемся, что Елбасы справится с этим недугом. Нурсултан Назарбаев всегда отличался трудолюбием и даже сейчас он работает дистанционно. Он всегда поддерживал аграриев в нелегкие времена. Теперь пришла наша очередь поддержать его в трудный момент. Мы, с вами Елбасы, - говорит Калибек Алпысбаев.

Не остались в стороне и предприниматели Алматинской области.

Председатель Регионального Совета Национальной Палаты Предпринимателей Куаныш Ажмаганбетов, отмечает, что сейчас всех граждан республики волнует состояние здоровья Первого Президента, Лидера нации. И также присоединяется к своим землякам и желает крекого здоровья и долголетия Лидеру Нации.

В свою очередь Директор ТОО "Алматинские краски" Римма Салыкова , говорит, что Елбасы очень сильный человек и сможет побороть этот недуг.

Поддерживают словами поддержки Нурсултана Назарбаева и члены Ассамблеи народа Казахстана.

Сегодня весь день проходит очень тревожно. Пусть скорее наш Елбасы выздоравливает. Сразу же вспоминается вклад, который он внес в развитие независимого Казахстана, благодаря именно ему мы сегодня в живем в многонациональной и дружной стране, - подытожил заведующий секретариатом Ассамблеи Габит Турсынбай.

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