Ущерб в полмиллиарда тенге нанесла государству ОПГ

Члены преступной группы специализировались на выписке фиктивных счетов фактур и незаконном обналичивании денег.

Деятельность организованной преступной группы, на протяжении нескольких лет занимавшейся выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств, пресечена в СКО, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК, Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-ОБНАЛ" пресечена деятельность организованной преступной группы.

Эта ОПГ на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге.

9 июня 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участники организованной преступной группы задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге. По данному факту начаты досудебные расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флэшкарты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге.

11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом города Петропавловск санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца, – дополнили в пресс-службе КФМ МФ РК.

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