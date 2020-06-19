Новые смартфоны HUAWEI Y8p/HUAWEI Y6p/HUAWEI Y5p представят в Казахстане

Новинки поступят в продажу 19 июня с акционным предложением.

Смартфоны получили последнюю версию операционной системы EMUI 10.1 и фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery, который предлагает пользователю только самые лучшие и популярные приложения.

HUAWEI Y8p обладает емкой 4 000 мА·ч батареей, тройной камерой с объективом 48 МП и встроенным в 6,3-дюймовый Full HD+ экран сканером отпечатков пальцев. Основная камера оснащена умным фотопомощником, который умеет распознавать более 500 сценариев в 21 категории. Фронтальная камера 16 МП поддерживает режим HDR для создания селфи.

HUAWEI Y6p обладает емким аккумулятором 5000 мА ч и тройной основной камерой, с объективами на 13 МП, 5 МП и 2 МП. Фронтальная камера с разрешением 8 МП оснащена алгоритмами искусственного интеллекта, которые помогают сделать четкое детализированное селфи. Смартфон работает на 8 ядерном процессоре и способен поддерживать до 36 часов разговоров в 4G. Благодаря фирменной технологии Histen 6.0 HUAWEI Y6p обеспечивает объемное звучание и функцию шумоподавления при использовании наушников.

HUAWEI Y5p оснащен 5,45-дюймовым экраном. Смартфон обладает встроенной памятью 32 ГБ, емкой батареей 3 020 мА·ч и основной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.0 и фронтальной камерой 5 МП, которая поддерживает режим HDR и функцию распознавания лица.

HUAWEI Y5p работает на 8 ядерном процессоре и отлично справляется с повседневными задачами. Батарея 3 020 мА·ч смартфона обеспечивает до 17 часов непрерывного воспроизведения видеороликов.

Новинки поступят в продажу в Казахстане 19 июня 2020 г с акционным предложением: до 5 июля каждому покупателю при покупке Huawei Y8p и Y6p в сети официальных дистрибьюторов будет вручен в подарок фитнес-браслет Huawei Band 4e, обладатели Y5P получат скидку в 5 тысяч тенге.

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