Отец Хабиба Нурмагомедова идет на поправку после заражения COVID-19

57-летний Абдулманап в мае заразился коронавирусом.

Появилась свежая информация о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова - отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, передает zakon.kz.

57-летний Абдулманап в мае заразился коронавирусом. Вначале его лечили в родном Дагестане, но потом перевели на лечение в Москву. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Однако, теперь, похоже, все самое худшее позади.

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес во время прямого эфира в Instagram с журналистом Игорем Лазориным сообщил о том, что сейчас у Нурмагомедова-старшего самочувствие потихоньку налаживается.

3 дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. Один наш общий знакомый сказал мне, что отца Хабиба больше не беспокоит коронавирус, - сообщил Мендес.

На данный момент, по словам Хавьера, Абдулманапу осталось преодолеть осложнения от старой операции на сердце.

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