Столичные НПО призвали объединиться для борьбы с СOVID-19

НПО действуют, развиваются, обретают опыт и зрелость.

Состоялось заседание Консультативного совета по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями (НПО) при акимате Нур-Султана в формате видео-конференц-связи, передает официальный сайт городского акимата, сообщает zakon.kz.

Председатель Консультативного совета Бахтияр Макен отметил, что в настоящее время гражданский сектор представлен во всех сферах жизнедеятельности столицы Казахстана.

НПО действуют, развиваются, обретают опыт и зрелость. Поэтому можно с определенной долей уверенности утверждать, что негосударственный сектор в Казахстане уже прошел значительную часть пути своего развития. Главным направлением нашей совместной деятельности остается решение социально значимых проблем общества, – сказал Макен.

Основной формой сотрудничества между неправительственными организациями и государственными органами Нур-Султана, продолжил он, является реализация социально значимых проектов в рамках государственного социального заказа, перечень которых формируется с учетом основных направлений государственных программ, международного опыта, а также предложений, поступающих непосредственно от неправительственных организаций. Общественные организации обеспечивают защиту интересов социально уязвимых слоев населения.

В ходе заседания были обсуждены вопросы по поддержке и защите интересов социально уязвимых слоев населения, привлечению НПО в борьбе с коронавирусной инфекцией и укреплению сотрудничества между неправительственными организациями и государственными органами. Были заслушаны доклады руководителя городского управления общественного здравоохранения Сауле Кисиковой, и.о. руководителя управления занятости и социальной защиты Ильи Скуба, а также председателя ОО родителей и детей с аутизмом "Орда" Салтанат Есмаганбетовой.

Участники отметили, что необходимо увеличить количество проектов госсоцзаказа по линии управления общественного здравоохранения.

На следующий год необходимо увеличить количество проектов для НПО. Ряд вопросов касается сферы здравоохранения, где также существуют проблемы, которые могли бы разрешиться с помощью НПО. К примеру, элементарное незнание гражданами своих прав в этой области. Поэтому очень важно активизировать деятельность неправительственных организаций в сфере здравоохранения, обратить особое внимание на проведение информационной работы среди населения по вопросам ОСМС, – отметил заместитель акима.

Президент общественного объединения "Ардагер" Баян Ахметжанова подчеркнула важность принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обратила внимание на необходимость оказания повсеместной помощи лицам преклонного возраста, которые оказались в группе риска.

Мы должны объединиться для борьбы с инфекционным заболеванием СOVID-19. Только объединившись всеми силами и при соблюдении требований врачей преодолеем болезнь, – сказала Ахметжанова.

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