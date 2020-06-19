Президент Назарбаев Университета направил письмо Елбасы

Мы всегда вместе с вами - Шигео Катсу.

Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу направил письмо от имени Назарбаев Университета, и от группы компаний "Jýsan" Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, сообщает zakon.kz.

В своем обращении Шигео Катсу выразил Елбасы благодарность от имени студентов, преподавателей, всего сообщества Назарбаев Университета за оказываемую поддержку и вместе с группой компаний "Jýsan" пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Эпидемия COVID-19, взявшая начало в Китае в декабре прошлого года, и первоначально являвшаяся лишь проблемой локального характера, в течение всего нескольких недель и месяцев преобразовалась в глобальную эпидемию катастрофического масштаба, изменив характер взаимодействия в обществе и взаимоотношений между странами. Стремительное распространение инфекции COVID-19 привело к изменению социальных отношений в обществе и изоляции людей, показав их уязвимость. Пандемия разрушает природу человека как социального существа и наносит ущерб человечеству, - говорится в обращении.

Свое письмо Катсу подытожил словами: "Мы всегда вместе с вами!"

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